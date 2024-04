PSG : L’Espagne valide déjà le transfert de Mbappé

Benjamin Labrousse

Au cours du mois de février, Kylian Mbappé a acté son départ du PSG en fin de saison. Si tout indique que le numéro 7 va s’engager en faveur du Real Madrid dans les prochains mois, Robert Pirès lui, affirmait mardi que le joueur de 25 ans pouvait encore se désister. Néanmoins, un journaliste espagnol ne voit pas le Bondynois rester en France une année de plus. Explications.

De quoi sera faite la suite de la carrière de Kylian Mbappé ? Le 13 février dernier, la star du PSG affirmait auprès de Nasser Al-Khelaïfi qu’elle quitterait les Rouge et Bleu à l’issue de son contrat en juin prochain… Désormais, tout indique que l’attaquant français évoluera d’ici quelques mois en Espagne, et ce sous les couleurs du Real Madrid.

« Je pense qu’il est capable de refuser le Real Madrid »

Mardi, l’ancien international Français Robert Pirès affirmait pourtant que Kylian Mbappé pouvait encore changer d’avis. « Désolé Kylian, tu n’as pas été le premier à dire non au Real Madrid (rires). Je ne sais pas quelle décision il prendra, mais moi j’ai refusé le Real parce que j’ai deux autres options. C’est sur que si je n’ai pas Arsenal et la Juve, au Real j’y vais en courant. Ça c’est sûr. Aujourd’hui, est-ce qu’il a une autre possibilité que le Real ? C’est ça la question. Moi je le verrais bien à Liverpool. C’est un grand club, familial, bonne structure, pas de pression, des supporters tranquilles… Et je me dis que Mbappé-Salah, ça peut être assez explosif (…) Je pense qu’il est capable de refuser le Real Madrid » , expliquait sur le ton de l’humour l’ancienne gloire d’Arsenal (2000-2006) auprès du média carré .

Mbappé au PSG, c’est terminé selon ce journaliste espagnol