PSG : Le transfert d’un attaquant est imminent

Alexis Brunet

À l’été 2023, le PSG avait misé 95M€ sur Randal Kolo Muani, qui sortait d’une très bonne saison avec l’Eintracht Francfort. Malheureusement, le Français n’a pas réussi à confirmer son potentiel à Paris, qui souhaiterait déjà s’en séparer. L’attaquant serait ouvert à un départ et il aurait d’ailleurs déjà donné son accord pour rejoindre l’un de ses prétendants.

Les jours de Randal Kolo Muani au PSG sont comptés. Le départ de l’attaquant cet hiver est l’un des grands objectifs de Luis Campos. Le Français ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique, qui ne fait quasiment plus appel à lui. L’ancien Nantais est cantonné au banc de touche et il aimerait que cela change.

Le PSG tient bon ! Arsenal tente d'attirer Kang-In Lee, mais la proposition de 44M€ ne suffira pas. 🚫

➡️ https://t.co/qYCQWgE1i8 pic.twitter.com/T0ahHBxyIV — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

Kolo Muani intéresse Manchester United

Heureusement pour le PSG, malgré sa mauvaise forme, Randal Kolo Muani dispose encore de prétendants sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United s’intéresse au Français. Ce dernier serait vu comme un possible remplaçant à Marcus Rashford, qui est lui aussi clairement sur le départ.

Kolo Muani a donné son accord à la Juventus

Mais l’avenir de Randal Kolo Muani a de grandes chances de ne pas s’écrire en Angleterre. En effet, d’après les informations de Tuttosport, le joueur du PSG serait vu par la Juventus de Turin comme le parfait renfort en attaque. Le Parisien aurait d’ailleurs donné son accord pour rejoindre la Juventus de Turin, mais il faudrait maintenant que les deux clubs trouvent un terrain d’entente, ce qui ne sera pas chose facile.