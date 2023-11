PSG : Le transfert de Mbappé plombé par Mourinho ?

Pierrick Levallet

Alors que le Real Madrid aurait finalement décidé de se retirer du dossier Kylian Mbappé, la star du PSG disposerait malgré tout de quelques prétendants sur le marché des transferts. Le joueur de 24 ans serait notamment convoité par Liverpool, qui serait bien placé pour le recruter. Mais José Mourinho pourrait tout gâcher.

Kylian Mbappé affole toujours le marché des transferts. Alors que son contrat avec le PSG expire en juin prochain, l’international français ne devrait pas rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. La presse espagnole a dévoilé que le club madrilène avait décidé d’exclure la signature de la star de 24 ans pour se concentrer sur le transfert de Jamal Musiala.

Liverpool en pole position pour Mbappé ?

Kylian Mbappé disposerait malgré tout de quelques prétendants sur le marché. Liverpool penserait toujours à lui. Les Reds seraient d’ailleurs en plutôt bonne position dans ce dossier comme L’Equipe l’avait fait savoir il y a quelques jours. Toutefois, le transfert de Kylian Mbappé pourrait bien être plombé à cause de quelqu’un bien connu de la Premier League.

Mourinho peut tout gâcher