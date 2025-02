PSG : Le teasing de folie pour un transfert surprise !

Thomas Bourseau

Et si la future recrue défensive du PSG se nommait Ibrahima Konaté. Un intérêt commun semble exister au vu des rumeurs et des propos tenus par le défenseur de Liverpool encore sous contrat pendant plus d'un an. Téléfoot a publié un teaser d'une interview entre l'international français et Saber Desfarges dans le cadre d'un potentiel transfert au Paris Saint-Germain...

Dès décembre 2023, le10sport.com vous dévoilait l'entame des discussions entre Liverpool et Ibrahima Konaté au sujet d'une prolongation de son contrat expirant à l'été 2026. Plus d'un an plus tard, le dossier ne semble pas être particulièrement avancé. De quoi donner des idées au PSG qui superviserait la situation.

«Ibrahima, votre contrat court jusqu'en 2026, c'est ça ?»

Le dimanche 16 février sera diffusée une interview d'Ibrahima Konaté à Téléfoot. Un teaser a été publié par l'émission de TF1 sur les réseaux sociaux où l'ont peut voir Saber Desfarges interroger l'international français de 25 ans sur la suite des opérations. « Ibrahima, votre contrat court jusqu'en 2026, c'est ça ? Vous avez reçu une offre de prolongation ? ». Ce à quoi Konaté a répondu par un simple : « Oui »

«Plusieurs rumeurs vous envoient au Paris Saint-Germain», le sourire de Konaté

Le journaliste de TF1 a surenchéri en évoquant l'éventualité PSG pour le natif de Paris qui n'a jamais caché son amour pour le club de la capitale. « Plusieurs rumeurs vous envoient au Paris Saint-Germain. Comment imaginez-vous votre avenir ? ». De quoi faire naître un sourire même un petit rire sur le visage d'Ibrahima Konaté. Reste à savoir quelle sera la réponse du principal intéressé pendant l'entretien dimanche...