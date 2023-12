PSG : Le Real Madrid a pris une décision pour Mbappé

Hugo Chirossel

Si la situation s’est calmée depuis l’été dernier, le feuilleton Kylian Mbappé n’est pas terminé pour autant. Le contrat de l’international français court toujours jusqu’en juin 2024 et il pourrait quitter le PSG libre à la fin de la saison. Une situation dont compte bien profiter le Real Madrid, mais sans faire de folies pour autant.

La sixième saison de Kylian Mbappé au PSG sera-t-elle la dernière ? Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco, le contrat de l’attaquant âgé de 24 ans arrive à son terme en juin 2024. À partir du 1er janvier prochain, il pourrait d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix.

Mbappé - PSG : Le plan du Real Madrid est révélé https://t.co/RMxvqyoKIV pic.twitter.com/A9tpJgoaRS — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

Le Real Madrid va dégainer pour Mbappé

Dans cette optique, le Real Madrid est à l’affût. Comme indiqué par Relevo , les Merengue ont bien l'intention de faire une proposition de contrat à Kylian Mbappé. Une offre qui devrait arriver au début de l’année 2024. Cependant, la Casa Blanca n'a pas l'intention de céder à toutes les exigences de l’international français. En effet, le Real Madrid ne compte pas attendre indéfiniment la réponse de Kylian Mbappé, comme cela avait été le cas il y a deux ans avant qu’il ne prolonge finalement avec le PSG.

Le Real Madrid ne veut pas faire de folies