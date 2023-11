PSG : Le Qatar prépare un coup à la Guardiola

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG connaît un début de saison en dents de scie, notamment en Ligue des champions, des questions vont commencer à se poser concernant l'avenir de Luis Enrique. Et elles seront légitimes compte tenu du fait que la direction parisienne s'est régulièrement montrée impatiente avec ses entraîneurs depuis l'arrivée du Qatar en 2011. Mais cette fois-ci, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir décidé de miser sur le long terme avec Luis Enrique, à l'image de ce qu'a fait Manchester City avec Pep Guardiola.

Après une saison poussive avec Christophe Galtier, le PSG a totalement changé de projet en se séparant de ses stars à l'image de Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti, pour miser sur des joueurs plus collectifs. Le tout sous la houlette d'un nouveau coach, à savoir Luis Enrique. Cependant, ses débuts sur le banc parisien ne sont pas totalement satisfaisants à l'image des résultats en Ligue des champions. Néanmoins, selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, Luis Enrique n'est absolument pas en danger.

«Luis Enrique n'est absolument pas en danger»

« Non, Luis Enrique n'est absolument pas en danger. Même si Paris ne se qualifie pas pour les 8e de Ligue des champions, il ne sera pas menacé. Al-Khelaïfi est parti sur un nouveau chapitre et assume ouvertement d'avoir besoin de temps et de stabilité pour bâtir. Campos et lui apprécient la philosophie de Luis Enrique. Il faut laisser le temps au groupe de grandir. Il faut surtout arrêter de repartir de zéro tous les deux ans. Ils ne le diront jamais mais l'exemple, c'est Manchester City. Et ils n'ont pas tort », assure-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien .

Le PSG veut s'inspirer de City et Guardiola