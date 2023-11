Un transfert à 45M€ est bouclé, le PSG et Mbappé sont concernés !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son profil plaisait à Luis Campos, Axel Disasi n’a pas posé ses valises près du Parc des Princes, mais bien à Londres pour s’engager en faveur de Chelsea. L’international français évolue donc sous les ordres de Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur du PSG qui a pu le voir à l’œuvre sous le maillot de l’AS Monaco. D’ailleurs, l'un de ses duels avec Kylian Mbappé aurait retenu l’attention de l’Argentin.

Depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG en tant que conseiller sportif, le nom d’Axel Disasi est ressorti à plusieurs reprises à l’approche du mercato. Cet été encore, le défenseur tricolore était évoqué comme une piste potentielle pour le club, à la recherche de renforts en défense. Finalement, Lucas Hernandez et Milan Skriniar sont arrivés, tandis qu’Axel Disasi a filé à Chelsea pour 45M€, où Mauricio Pochettino l’attendait les bras ouverts.

« J'ai senti qu'il était vraiment intéressé »

Il faut dire que l’ancien entraîneur du PSG a eu l’occasion de se frotter à l’ex-défenseur de l’AS Monaco, qui avait notamment brillé contre Kylian Mbappé lors d’un match entre les deux clubs le 21 février 2021 (0-2). Ce que n’avait pas oublié Pochettino au moment de le recruter. « J'ai senti qu'il était vraiment intéressé, qu'il me connaissait vraiment bien , répond Disasi au sujet de l’Argentin, dans un entretien accordé à L’Equipe. Les choses se sont accélérées après l'appel avec lui et le directeur sportif. Ils tenaient vraiment à me faire venir . »

« Il m'a parlé du match contre le PSG au Parc des Princes qu'on a gagné avec Monaco »