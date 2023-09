PSG : Le clan Mbappé a reçu un avertissement

Thomas Bourseau

Les esprits se sont échauffés entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi à l’intersaison. La cause ? Son refus de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, faisant potentiellement de lui un agent libre à la fin de la saison. Le président du PSG aurait menacé Mbappé, et pas qu’à une seule reprise visiblement. Fayza Lamari, mère de Mbappé, en aurait même témoigné.

Ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi a fait l’éloge de Kylian Mbappé poiur Record en expliquant que l’attaquant français est « un joueur incroyable et une personne fantastique » . Au moment de la réintégration de Mbappé après trois semaines passées sur le carreau à la mi-août, le président du PSG aurait confié au groupe de Luis Enrique d’après L’Équipe que Mbappé est pleinement investi au Paris Saint-Germain.

Le président du PSG aurait cartonné Mbappé

Mais quelques jours plus tôt, à savoir le 8 août et toujours selon L’Équipe , Nasser Al-Khelaïfi aurait tenu les propos suivants à Kylian Mbappé. « Tu ne rejoueras pas, on ne cédera pas ». Mais le champion du monde tricolore ne se serait pas démonté en tenant ce discours. « Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer ».

PSG : Mbappé reçoit une surprenante demande sur le mercato https://t.co/bgVrF01kzD pic.twitter.com/UP6mzAN83t — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Kylian Mbappé et Fayza Lamari menacés par Nasser Al-Khelaïfi ?