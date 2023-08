PSG : L'appel qui peut tout changer pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé n'est pas assuré de rester au PSG lors de ce mercato estival. Conscient de la situation de la superstar française, le Real Madrid serait toujours en embuscade pour boucler un transfert lors de cette fenêtre de transferts. Toutefois, le club merengue attendrait un appel pour passer à l'offensive.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Toutefois, le numéro 7 parisien a envoyé une lettre à sa direction à la fin du dernier exercice pour annoncer qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025. Pour éviter un transfert libre et gratuit dans un an, le PSG pourrait donc vendre Kylian Mbappé dès cet été.

Le Real Madrid est toujours à l'affût pour Mbappé

Conscient de la situation contractuelle de Kylian Mbappé au PSG, le Real Madrid serait à l'affût pour boucler un transfert de dernière minute lors de ce mercato estival. Toutefois, le club merengue attendrait un signe pour passer à l'action.

Le Real Madrid attend le feu vert pour Mbappé