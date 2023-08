Mbappé va parler, le Real Madrid annonce la couleur

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble se diriger vers une prolongation de contrat au PSG selon la presse britannique. De son côté, il semblerait que le Français prévoit de prendre la parole samedi après la rencontre face à Lens à Paris. Carlo Ancelotti, en sa qualité d’entraîneur du Real Madrid, a mis un terme au feuilleton cet été.

Au micro de France Bleu , le journaliste Bruno Salomon s’est confié cette semaine au sujet du feuilleton Kylian Mbappé. Ses ses informations, le meilleur buteur de l’histoire du PSG devrait prendre la parole après la réception de Lens au Parc des princes samedi soir. « Quand dimanche dernier, il a été réintégré, dans les discussions qu’on a pu avoir avec certaines personnes proches ou plus ou moins proches du dossier, on nous disait qu’il allait se laisser 15 jours avant peut-être de prendre une prise de parole après le match de Lens. On m’avait laissé entendre autour du match de Lens, donc on va voir ce qu’il va se passer ».

Mbappé va parler après Lens, une prolongation de contrat discutée au PSG ?

Se pourrait-il que Kylian Mbappé annonce son départ du PSG ou du moins sa volonté de ne toujours pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 ? Pas à en croire Sky Sports . Le média britannique annonce ce jeudi que Kylian Mbappé devrait finalement opter pour la signature d’un nouveau bail au Paris Saint-Germain. De quoi faire enrager le Real Madrid ?

Ancelotti : «Je n'ai pas l'intention de recruter de nouveaux joueurs cette saison, notre effectif est complet»