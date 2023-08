Riolo balance, Luis Enrique veut se débarrasser de cette star du PSG

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a décidé d'opérer un nouveau virage dans son projet. Fini le bling-bling dans la capitale. Lionel Messi et Neymar sont déjà partis et d'autres stars pourraient s'en aller d'ici le 1er septembre. On pense alors à Marco Verratti, courtisé au Qatar et en Arabie Saoudite, mais ce serait aussi le cas de Marquinhos. Alors que des rumeurs apparaissent sur le Brésilien, Luis Enrique ne compterait visiblement pas sur lui.

Luis Enrique l'a déjà expliqué en conférence de presse, il s'en remettre au vote du vestiaire du PSG concernant le brassard de capitaine. Les joueurs du club de la capitale ont tranché et Marquinhos a gardé la confiance de ses coéquipiers. Ayant récupéré ce statut depuis le départ de Thiago Silva, le Brésilien est toujours perçu comme le leader par le vestiaire du PSG. Mais est-ce pour autant le cas par Luis Enrique ? Pas sûr... En effet, à en croire les dires de Daniel Riolo, l'entraîneur parisien ne compterait pas sur Marquinhos. Au point de vouloir s'en débarrasser ?

Mbappé : Le PSG doit une fière chandelle à Neymar https://t.co/7GU2FSj7WP pic.twitter.com/I9WU2Y36GF — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

« Il n'apprécie pas beaucoup le joueur »

Interrogé sur l'élection du nouveau capitaine du PSG, Daniel Riolo a confié au micro de RMC : « Mais les gens sont débiles ou quoi ? Qui a voulu ce vote ? On va me faire croire que Luis Enrique n'est pas dans cette histoire ? Si le PSG ne veut pas mettre Mbappé en avant, on ne le met pas sur la liste des mecs qui doivent être capitaines. Ce qu'il s'est passé c'est que Luis Enrique a constaté, comme à peu près tout le monde, que Marquinhos n'était pas un bon capitaine. Et en plus il se trouve qu'il n'apprécie pas beaucoup le joueur. Donc forcément, il n'en voulait plus comme capitaine (...) Luis Enrique voulait se débarrasser de Marquinhos en tant que capitaine. Et peut-être même comme joueur ».

« Subterfuge très maladroit »