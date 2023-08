Mercato de folie à l'OM, il se met à rêver

Thibault Morlain

L'OM a dynamité le marché des transferts cet été et ce n'est pas encore terminé. En effet, d'ici le 1er septembre et la fin du mercato, Pablo Longoria veut encore attirer des nouveaux joueurs au sein de l'effectif de Marcelino. De quoi forcément susciter de grosses attentes. Malheureusement, l'OM a déjà été éliminé de la Ligue des Champions. La saison ne fait toutefois que commencer et on rêve d'un titre de champion de France.

Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Ruben Blanco, Pierre-Emerick Aubameyang. Cet été, l'OM a été très actif sur le marché des transferts pour étoffer le groupe de Marcelino. Et ce n'est pas encore terminé. En effet, Pablo Longoria travaille sur d'autres dossiers encore, Joaquin Correa, Wilson Isidor et Nadiem Amiri pourraient eux aussi rejoindre l'OM avant la clôture du marché des transferts. Avec ce recrutement XXL, le club phocéen affiche clairement ses ambitions pour la saison. Au point de concurrencer le PSG pour le titre de champion de France ? Brandao, ancien de l'OM, en rêve.

L'OM boucle un renfort inattendu https://t.co/NTYAJZYu84 pic.twitter.com/j4fwWrgheX — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

« Des bons choix cet été, avec des grands joueurs »

Pour La Marseillaise , Brandao a réagi à ce recrutement de l'OM. Le Brésilien a alors lâché : « Je pense que Marseille a fait des bons choix cet été, avec des grands joueurs. J’espère qu’ils pourront viser le titre cette année. J’y crois beaucoup. Pablo fait des bons recrutements pour jouer à la fois une belle place en Ligue 1 et en Coupe d’Europe ».

« Aubameyang ? Marcelino doit absolument profiter de ses qualités »