PSG : La grande annonce de Zidane, Mbappé va exulter

Thomas Bourseau

Poussé vers la sortie par le PSG en raison de sa volonté de ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé fait rêver Zinedine Zidane. Admirateur, Zidane s’est dit prêt à le prendre sous son aile en tant qu’entraîneur à l’avenir.

Kylian Mbappé est à nouveau au cœur des rumeurs de mercato. La faute à l’envoi de son courrier au PSG via lequel il stipulait ne pas vouloir actionner la clause pour rallonger son contrat jusqu’en 2025. En l’état, Mbappé deviendra agent libre à l’été 2024 et pourrait donc enfin rejoindre le Real Madrid, son club de rêve.

Zidane déclare sa flamme à Mbappé

A l’été 2024, Zinedine Zidane serait lui aussi susceptible de se rendre une énième fois au Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti qui prendra les rênes de la sélection brésilienne. Pour Téléfoot , Zidane expliquait dernièrement espérer que Mbappé gagnera un paquet de Ballons d’or en estimant que ce qu’il fait est « fantastique pour l’équipe de France et son club. On suit et on admire ».

Mercato : Le Real Madrid va offrir 250M€ à Mbappé https://t.co/k90ofag6W5 pic.twitter.com/7DMsKRLUAm — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

«Bien sûr qu'on a envie de l'entraîner»