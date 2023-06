PSG : Incroyable, le Qatar a déjà choisi le coach du futur

Axel Cornic

On attend toujours le départ de Christophe Galtier, qui va être remercié après une seule saison sur le banc du Paris Saint-Germain. Dans la foulée on devrait d’ailleurs avoir l’annonce de l’arrivée de son successeur, qui devrait être le sélectionneur espagnol Luis Enrique. Mais au PSG on semble voir plus loin dans l’avenir, avec le prochain coach qui aurait déjà été trouvé.

Les prochains jours vont être chargés en nouvelles pour le PSG. Dès les premiers jours de juillet, on devrait en effet voir les deux premières recrues arriver avec Milan Skriniar et Marco Asensio, qui quitteront leurs clubs respectifs aux termes de leurs contrats. Mais ce début de mois va surtout voir un changement très attendu sur le banc...

Luis Enrique va arriver début juillet

L’Equipe annonce en effet ce jeudi que le PSG devrait annoncer son nouvel entraineur en début de semaine prochaine ! Il s’agit de Luis Enrique, qui n’avait plus de poste depuis son départ de la sélection espagnole après l’échec de la dernière Coupe du monde. Evidemment, l’annonce du départ effectif de Christophe Galtier devrait survenir peu de temps avant, ce qui devrait débloquer une situation qui commençait à agacer en interne, à en croire les indiscrétions du quotidien.

En attendant Arteta ?