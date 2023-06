Le PSG prépare une grande annonce, la date est fixée

Hugo Chirossel

Après seulement une saison, le PSG a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Christophe Galtier, dont le contrat court jusqu’en juin 2024. Un accord est sur le point d’être trouvé afin d’entériner son départ. Le club de la capitale a déjà trouvé son successeur en la personne de Luis Enrique, mais il faudra attendre la semaine prochaine avant les grandes annonces.

Arrivé l’année passée, Christophe Galtier n’aura finalement tenu qu'une saison au PSG. L’ancien entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice notamment ne sera plus sur le banc du club de la capitale la saison prochaine. Un départ acté depuis maintenant plusieurs semaines, mais qui est encore en attente d’officialisation. D’après les informations du Parisien , un accord serait sur le point d’être trouvé entre le PSG et Christophe Galtier, qui va laisser sa place à Luis Enrique.

Le PSG a choisi son entraineur, le mercato relancé https://t.co/EwDMb1DjSO pic.twitter.com/VxFxsy8oux — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

Accord bientôt trouvé avec Galtier, Luis Enrique est à Paris

En effet, l’ancien sélectionneur de la Roja est pressenti pour devenir l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais ce dernier doit encore se mettre d’accord avec Christophe Galtier sur les modalités de son départ. Selon Le Parisien , le club de la capitale voulait régler ce dossier ce jeudi. Si ce n’est pas encore le cas, un accord pourrait tout de même être trouvé dans les prochaines heures et le technicien français devrait percevoir 6M€. Luis Enrique quant à lui a passé les deux derniers jours à Paris afin de finaliser les derniers détails de son arrivée au PSG.

Annonce du PSG la semaine prochaine