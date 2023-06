PSG : Le nouvel entraîneur est enfin arrivé !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier ne sera plus l'entraineur du PSG à la reprise. Pour pallier le départ de son coach, le club de la capitale a décidé de faire confiance à Luis Enrique, qui est arrivé à Paris pour finaliser sa signature et visiter le centre d'entrainement de sa future équipe.

Arrivé il y a seulement un an, Christophe Galtier ne va plus faire long feu au PSG, malgré son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé au technicien français qu'il ne sera plus en place à la rentrée, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première saison à Paris lors de leur dernière réunion.

Luis Enrique est à Paris

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a choisi de s'offrir les services de Luis Enrique. D'ailleurs, le technicien espagnol serait déjà à Paris pour finaliser sa signature avec le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Enrique va finaliser sa signature