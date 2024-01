PSG : Il répond cash aux rumeurs de transfert !

Thomas Bourseau

Certes, le marché des transferts hivernal n’est supposé être qu’un mercato d’ajustement. Cependant, les rumeurs de transfert ont été légion pendant tout ce mois de janvier. Kieran Trippier, contre son gré, n’y a pas échappé. Le latéral anglais a néanmoins souligné son allégeance à Newcastle alors que le PSG et surtout le Bayern Munich ont semblé avoir tenté leur chance pour son transfert.

Pendant ce mois de janvier, le PSG a vu son nom être lié à pas mal de dossiers. En effet, Bruno Guimarães, Casemiro ou encore Joshua Kimmich ont à un moment donné animé le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Mais ce n’est pas tout.

Trippier entre le Bayern et le PSG ?

Alors que Nordi Mukiele semblait promis à un départ au Bayern Munich, c’est finalement Sacha Boey qui a été transféré de Galatasaray au club bavarois. En parallèle du dossier Mukiele, Kieran Trippier était lui aussi annoncé au Bayern Munich. Mais pas seulement. Le journaliste Graeme Bailey d’ HITC Football faisait également part d’un intérêt du PSG pour Kieran Trippier.

«C'est terminé. Je suis attaché au club»