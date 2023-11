PSG : Il réclame le transfert de Mbappé au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé continue d'être annoncé du côté du Real Madrid. Et Christian Karembeu, ancien joueur de l'équipe de France et du club merengue, estime que Mbappé aurait effectivement tout intérêt à rallier la capitale espagnole.

Interrogé vendredi en conférence de presse, Kylian Mbappé est resté très énigmatique sur son avenir au PSG : « Ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j'y répondrais. Le pays avant tout », a indiqué l'attaquant de l'équipe de France, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Et alors qu'il figure depuis plusieurs années sur les tablettes du Real Madrid, Mbappé a reçu un message fort à ce sujet de la part d'un ex-international français.

Zaïre-Emery fait comme Mbappé, le PSG peut jubiler https://t.co/tkgiX30mlb pic.twitter.com/QkV9TlzL0u — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Karembeu veut voir Mbappé au Real

Interrogé au micro de beINSPORTS , Christian Karembeu a livré son point de vue sur le feuilleton Mbappé au PSG : « I l y a encore beaucoup de discussions au sujet d’un départ e Kylian Mbappé au Real Madrid. Je pense qu’il a déjà gagné beaucoup de titres en France et il comprend que pour gagner le Ballon d’Or il doit aller dans un plus grand club. Je ne dis pas que le PSG n’est pas un grand club, mais pour gagner le Ballon d’Or c’est ce qu’il faut faire », indique l'ancien milieu défensif français, passé par le Real Madrid entre 1998 et 2000.

« Il faut jouer dans un très grand club »