Mercato : Le PSG a ciblé ses deux nouveaux cracks

Arnaud De Kanel

Le PSG prépare déjà l'avenir. Loin du star système, la cellule de recrutement parisienne mise désormais sur les jeunes prospects. Et comme il a pu le faire cet été, le club de la capitale serait de nouveau intéressé par des tricolores pour renforcer son identité, plus précisément du côté du LOSC.

Epargné par les problèmes extra sportifs, le PSG avance sereinement depuis le début de la saison. Le club de la capitale est enfin leader de Ligue 1 et commence à redevenir redoutable sur la scène nationale, bien que tout ne soit pas encore parfait. Sur le plan économique, dans l'attente peut-être d'un rachat de l'OM par l'Arabie saoudite, le PSG reste la première puissance de l'hexagone. A la manière du Bayern Munich en Allemagne, le club de la capitale ne veut plus voir partir les meilleurs éléments du championnat à l'étranger. Cet été, les Rouge et Bleu avaient notamment craqué sur Bradley Barcola, tandis qu'Hugo Ekitike avait été recruté la saison passée. Le PSG veut surtout recrute français et aurait pour cela prévu de superviser deux nouveaux profils.



Des cracks du LOSC dans le viseur du PSG

C'est en tout cas ce qu'indique Foot Mercato . Selon leurs informations, le PSG compterait superviser d'un peu plus près Leny Yoro et Lucas Chevalier, les deux cracks du LOSC. Si aucune offre n'a encore été dégainée, le club de la capitale aurait de la suite dans les idées pour Chevalier. En effet, les dirigeants parisiens seraient près à prêter le portier une saison supplémentaire au LOSC pour dépasser la concurrence qui s'annonce féroce dans ce dossier. Considéré comme le futur titulaire au poste en équipe de France, Lucas Chevalier risque d'attiser de nombreuses convoitises dans les mois à venir. Pour Yoro, les enchères devraient être encore plus folles puisqu'il n'a que 17 ans et qu'il s'impose déjà comme une référence en Ligue 1 au poste de défenseur central. S'il n'est pas encore totalement représenté par Jorge Mendes, Leny Yoro s'est rapproché du giron Gestifute en rejoignant Polarissports pour la gestion de son image comme nous vous l'avons expliqué sur le10sport.com. A terme, cela pourrait faciliter la tâche au PSG qui traite énormément avec le célèbre agent portugais, très proche de Luis Campos.

Yoro adoubé par Thierry Henry