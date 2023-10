PSG : Il déballe tout sur un transfert surprise de Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, il se pourrait que l’idylle prenne fin à l’issue de la saison soit au moment de l’expiration de son contrat. Direction Manchester United avec l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe comme investisseur minoritaire ? Pas selon Dwight Yorke et ce, pour une raison précise.

Kylian Mbappé à Manchester United ? C’est une rumeur, à l’instar de Liverpool, qui revient occasionnellement dans les médias et pour animer le feuilleton Mbappé. Sous contrat au PSG jusqu’en juin prochain, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain ne compte pas décider de sitôt comme le10sport.com vous le révélait le 2 octobre dernier.

Manchester United doit gagner la Premier League pour attirer Mbappé selon Yorke

Alors que Sir Jim Ratcliffe a acquis 25% des parts de Manchester United via INEOS , le propriétaire de l’OGC Nice devrait faire rêver les supporters des Red Devils selon le Team Principal de Mercedes en Formule 1 : Toto Wolff. Un rêve qui va jusqu’à Kylian Mbappé ? Pas selon Dwight Yorke, pour le moment. Ancien joueur de Manchester United entre 1998 et 2002 et donc, forcément sous la houlette de Sir Alex Ferguson, Yorke n’a pas caché que Kylian Mbappé ne pourrait pas devenir à court terme un joueur des Red Devils pour une raison simple : le manque de succès récent de Manchester United.



« Je pense que Manchester United a toujours eu le pouvoir d'attraction nécessaire pour attirer des joueurs comme Mbappé, mais le succès sur le terrain ces dernières années n'a pas été en mesure de le confirmer, et c'est pourquoi United a du mal à attirer les meilleurs joueurs du monde ».

Mbappé vend la mèche pour son transfert, coup de théâtre pour le PSG ? https://t.co/lzrK0I0KRN pic.twitter.com/cFgRDQzcio — le10sport (@le10sport) October 22, 2023

«Manchester City a pu attirer les meilleurs joueurs du monde grâce à son succès»