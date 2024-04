PSG : Il annonce une bonne nouvelle pour ce transfert à 100M€

Benjamin Labrousse

D’ici quelques semaines, le PSG va devoir composer sans Kylian Mbappé. La star de 25 ans va quitter le club, et depuis que son départ est acté, Paris est en quête de cibles pour le mercato estival. Les Rouge et Bleu apprécieraient le profil de Viktor Gyökeres (Sporting CP), dont l’agent a confirmé ce mercredi qu’un départ était possible cet été.

Le mercato estival du PSG s’annonce très intéressant. Car si le club de la capitale va perdre son meilleur joueur Kylian Mbappé, Paris pourrait décider de frapper fort en se renforçant à plusieurs postes. Si l’été dernier, les dirigeants parisiens avaient déboursé 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos, un nouvel attaquant de pointe pourrait prochainement débarquer au PSG…

« Le PSG apprécie Viktor Gyokeres »

En effet, outre Victor Osimhen, dont le nom a été évoqué avec insistance au PSG depuis plusieurs saisons, le club de la capitale aurait plusieurs avant-centres dans le viseur. « Le PSG apprécie Viktor Gyokeres (Sporting) et Benjamin Sesko (RB Leipzig). Ivan Toney (Brentford) pourrait aussi être une cible, même si sa piste n’est pas vraiment active du côté du PSG » . Journaliste, Ben Jacobs révélait il y a plusieurs semaines, le nom de trois joueurs ciblés par le PSG pour cet été. Une liste dans laquelle se trouve Viktor Gyökeres. Le Suédois, âgé de 26 ans, réalise une saison sensationnelle avec le Sporting CP. Le sérial buteur de la formation de Ruben Amorim dispose également d’une clause libératoire dans son contrat, qui ne laisserait pas certains clubs indifférents...

« Il sera difficile pour Viktor de rester au Sporting »