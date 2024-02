PSG : Des stars sont annoncées pour remplacer Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison prochaine, le PSG sera orphelin de Kylian Mbappé, désireux d’entamer une nouvelle aventure à l’étranger, très probablement du côté du Real Madrid. Une décision qui oblige le club à se mettre à la recherche d’une nouvelle star en attaque, pas de quoi inquiéter Alain Cayzac, l’ancien président parisien étant confiant pour l’avenir du champion de France.

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG. L’attaquant des Bleus a prévenu Nasser Al-Khelaïfi et se dirige ainsi vers le Real Madrid. Le club peut d’ores et déjà penser à sa succession et plusieurs pistes sont déjà évoquées, alors que Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Naples) figureraient sur la short-list du PSG. Ancien président du club, Alain Cayzac se montre optimiste concernant l’après-Mbappé, estimant que de grands noms viendront pallier ce départ majeur.

« On va recruter des grands joueurs qui sont des stars »

« Moi, j’ai toujours aimé les stars. Le PSG ne peut pas vivre sans star. Mbappé s’en va mais il y en a encore des stars ! Marquinhos, Hakimi et Dembélé sont des stars, Zaïre-Emery va en devenir une et on va recruter des grands joueurs qui sont des stars , annonce Alain Cayzac, interrogé par Le Parisien. Dans le projet, il n’est pas question qu’il n’y ait pas de stars. Je ne conçois pas un PSG sans star. On va faire des économies et on va avoir les moyens de prendre des joueurs de grand talent. Le départ de Mbappé n’est pas le renoncement à un système. À Paris, les stars ont toujours été remplacées par d’autres stars. Et si on a des stars avec un jeu collectif bien huilé, c’est parfait. J’ai adoré le match face à Lille (Mbappé était sur le banc) et je n’ai pas aimé la première période contre la Real Sociedad. Je me refuse à opposer star et collectif. »

« Quand je lis certains articles, j’ai l’impression que le PSG est foutu, ce n’est pas vrai du tout ! »