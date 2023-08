PSG : Coup de théâtre, il annonce le transfert de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les rebondissement s'enchaînent dans le dossier Kylian Mbappé. Selon certains sources, le joueur français aurait annoncé à ses dirigeants qu'il comptait rester au PSG la saison prochaine et honorer son contrat. Mais pour Rodrigo Faez, journaliste pour ESPN, cette information illustre surtout la faiblesse du club parisien, qui devrait finalement accepter un départ au Real Madrid

Jeudi dernier, Le Parisien lâchait une bombe en annonçant que Kylian Mbappé allait bien rester au PSG la saison prochaine avant de quitter libre le club parisien en 2024. Journaliste pour ESPN, Rodrigo Faez est revenu sur cette information.

Transferts : Le PSG en remet une couche sur Mbappé https://t.co/MQz31hKqbf pic.twitter.com/eFnrwfM8p3 — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Le PSG sous pression ?

« Ne vous inquiétez pas, tout reste pareil. L'article du Parisien d'hier ne change rien, c'est une pression médiatique que le PSG lui met à nouveau parce qu'ils voient que Mbappé ne va pas renouveler. Le temps joue contre le PSG, et plus les Parisiens sont étouffés, plus ils vont presser et plus ils vont se ridiculiser publiquement... » a lâché le journaliste.

« Le transfert va se faire »