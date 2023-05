PSG : Cette offre ridicule pour Lionel Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en fin de saison, Lionel Messi a l’embarras du choix pour son avenir. Plusieurs clubs se disputent activement la signature de l’attaquant argentin, mais face aux moyens financiers colossaux d’Al-Hilal, la proposition du FC Barcelone paraît forcément ridicule. Explications.

Lionel Messi et le PSG, ça sent la fin ! À ce stade de la saison et à en croire les dernières tendances, une prolongation de contrat paraît désormais inenvisageable pour le numéro du club de la capitale, qui devrait donc partir libre en fin de saison. D’ailleurs, malgré sa saison plutôt décevante avec le PSG, Messi conserve une cote intéressante sur le marché des transferts.

Messi : Son transfert bloqué par un autre joueur https://t.co/9S8ZfuKTK6 pic.twitter.com/JWJfTURN40 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Al-Hilal dégaine une offre record

Le club saoudien d’Al-Hilal semble clairement tenir la corde aujourd’hui pour Lionel Messi et a fait la différence sur l’aspect financier, proposant au joueur du PSG le plus contrat de l’histoire. Comme l’a annoncé L’EQUIPE, Messi pourrait en effet percevoir 500M€ par an sur un contrat de deux ans + une année en option. Des chiffres qui donnent le vertige.

Barcelone ne fait pas le poids