PSG : C’est pour confirmé pour le successeur de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de la saison, afin de s’engager avec le Real Madrid, le club de la capitale scrute donc le marché en quête de son successeur. La piste menant à Victor Osimhen est régulièrement citée. Et elle est une nouvelle fois confirmée pour l’été prochain.

L'issue du feuilleton ne fait désormais plus de doute. En effet, Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison pour s'engager avec le Real Madrid, ce qui pousse le club de la capitale à recruter son successeur. Plusieurs noms circulent, mais la piste la plus sérieuse mènerait à Victor Osimhen l'attaquant du Napoli. Une information confirmée par Fabrizio Romano.

Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid lâche sa «vérité» sur Mbappé ! https://t.co/KEYt5Qd0on pic.twitter.com/YoxlfTi0Mi — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Le PSG est bien dans le coup pour Osimhen

« Nous parlons du PSG, d'Arsenal et de Chelsea depuis des mois... Il est certain que ces clubs sont intéressés, je ne pense pas que ce soit nouveau. Il sera important de voir qui fera des pas concrets pour signer Osimhen, mais pour l'instant nous n'en sommes pas encore à ce stade ; et c'est la même chose du côté des joueurs », lance le journaliste italien pour CaughtOffside avant de poursuivre..

La concurrence est rude