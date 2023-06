Proche de la retraite, Benzema vend la mèche pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 35 ans, Karim Benzema va tourner une page importante de sa carrière. Arrivé en 2009 au Real Madrid, l'ancien international français ne prolongera pas son contrat avec le club espagnol. Sauf catastrophe, l'attaquant devrait signer avec Al-Ittihad, l'un des plus grands clubs d'Arabie Saoudite. Avant de se retirer, Benzema souhaite remporter la Ligue des champions d'Asie.

Après avoir remporté le Ballon d'Or 2022 en octobre dernier, Karim Benzema avait annoncé la couleur pour son avenir. « Je prendrai ma retraite au Real Madrid » avait lâché le joueur français de 35 ans. Mais force est de constater que l'attaquant a changé d'avis. Car ce dimanche, le Real Madrid a annoncé le départ de Benzema, après quatorze ans de vie commune.« Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes » peut-on lire dans le communiqué publié par la formation merengue.

Benzema se dirige vers l'Arabie Saoudite

Selon les médias saoudiens, Benzema serait sur le point de signer avec Al-Ittihad. « Le club d'Al-Ittihad a conclu un accord officiel avec le Français Karim Benzema pour rejoindre ses rangs dans un contrat qui s'étend sur deux saisons » a lâché la chaîne saoudienne Al-Ekhbariya . Ce dimanche, le président du club se serait rendu à Madrid pour boucler le deal.

Les objectifs de Benzema avant la retraite