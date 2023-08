Payet quitte l'OM, il n'en revient pas

Jean de Teyssière

Le 21 juillet dernier, Dimitri Payet et Pablo Longoria donnaient une conférence de presse pour annoncer le départ de leur numéro 10. Après huit saisons à l'OM, Dimitri Payet s'en est allé et a signé dans le club brésilien du Vasco de Gama. Le vice-champion d'Europe 2016 a eu le droit à un accueil légendaire et s'est exprimé devant le virage des fans brésiliens avant le match Vasco-Atletico Mineiro, remporté par son équipe sur la plus petite des marges.

C'est en larmes que Dimitri Payet a quitté la conférence de presse à La Commanderie le 21 juillet dernier, après avoir annoncé son départ de l'OM. Celui qui est considéré par certains comme une légende de l'OM s'est envolé de l'autre côté de l'Atlantique pour tenter une ultime aventure, au Brésil, dans le club de Rio de Janeiro : Vasco de Gama. L'accueil des supporters brésiliens a été magnifique et Dimitri Payet s'est exprimé devant eux pour la première fois depuis son arrivée.

Une nouvelle aventure pour Payet

Appelé « Payé » au Brésil, Dimitri Payet continue de s'intégrer dans son nouveau pays, sa nouvelle ville et son nouveau club. Et il semble le faire très bien puisque des proches du club auraient affirmé à L'Equipe que le Français « veut tout savoir, nous pose un tas de questions. Il nous donne vraiment l'impression de vouloir s'impliquer à 200 % dans sa nouvelle vie. » Payet pourrait jouer son premier match le 28 août prochain, face à Palmeiras et aider le club à se maintenir.

«Aqui é o Vasco ! Obrigado»