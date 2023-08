Le vestiaire du RC Lens se lâche après ce transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines à chercher un nouvel attaquant, le RC Lens a finalement décidé de miser sur Elye Wahi dont le transfert a été officialisé dimanche soir à Bollaert. Recruté pour 35M€ en provenance de Montpellier, l'international Espoirs est déjà très attendu au sein du vestiaire lensois comme l'affirme Florian Sotoca.

C'est désormais officiel, Elye Wahi est un joueur du RC Lens. En quête d'un nouvel avant-centre pour combler le départ de Loïs Openda, le dauphin du PSG la saison dernière n'a pas hésité à lâcher 35M€, bonus compris, pour recruter le Montpelliérain. Et visiblement, cela enchante Florian Sotoca qui s'est confié dimanche soir après le nul contre le Stade Rennais (1-1).

Sotoca s'enflamme pour Wahi

« C’est une très bonne nouvelle pour nous, on sait les deux dernières saisons qu’il a faites en Ligue 1. Il a beaucoup de matchs en Ligue 1 malgré son jeune âge, il va beaucoup nous apporter, on est ravis de l’accueillir », assure-t-il au micro de Prime Vidéo , avant de poursuivre.

« On attendait un attaquant depuis pas mal de temps»