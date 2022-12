Payet, Mourinho, Ounahi… Toutes les infos mercato du 24 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Payet n'envisage pas de partir cet hiver

Malgré son temps de jeu irrégulier en première partie de saison, Dimitri Payet a les idées claires et n'envisage pas de quitter l'OM cet hiver à en croire les révélations de L'EQUIPE , contrairement à Gerson. Le milieu offensif, qui a une offre de reconversion déjà prévue au sein du club phocéen au terme de son contrat en 2024, n'a pas perdu cet objectif de vue et devrait d'ailleurs disposer d'un temps de jeu plus important en deuxième partie de saison.



Le Brésil vise José Mourinho

Déjà courtisé par le Portugal pour venir récupérer le poste de sélectionneur national, José Mourinho figurerait également sur les tablettes de la Fédération du Brésil ! Selon La Repubblica , la CBF aurait déjà contacté son agent, Jorge Mendes, pour le proposer le poste laissé vacant par Tite depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar.



OM : Longoria veut un milieu de terrain cet hiver

L'EQUIPE consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur le mercato hivernal de l'OM, et indique que le club phocéen souhaite recruter un milieu de terrain en janvier. Le Marocain Azzedine Ounahi (Angers) est bel et bien courtisé conformément à nos révélations, au même titre que le milieu offensif Ruslan Malinovskyi (Atalanta).



OM : Ounahi annonce la couleur pour son mercato

Courtisé par l'OM ainsi que d'autres écuries européennes comme le FC Barcelone et Naples après son excellente Coupe du Monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a évoqué son avenir sur le site officiel du SCO Angers : « C’est Angers qui m’a offert la possibilité de disputer la Coupe du monde et de pouvoir exposer et montrer mes qualités au monde. [...] Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix. Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore. J’attends d’ici les jours, semaines qui arrivent pour faire le bon choix. Je suis en contact tous les jours avec le Président. Nous allons faire le bon choix pour ma carrière et pour le club », indique le milieu de terrain marocain de 22 ans.



EXCLU : João Félix entre Arsenal et Manchester United

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il n'y a rien de concret entre João Félix et le PSG, mais l'attaquant portugais s'apprête néanmoins à quitter l'Atlético de Madrid. Selon nos informations, il devrait débarquer en Premier League et le sprint final se joue entre Arsenal et Manchester United pour João Félix.



