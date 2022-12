Messi, Mbappé, Al-Khelaïfi... Toutes les infos mercato du 23 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Mbappé

Malgré une prolongation il y a seulement quelques mois, Kylian Mbappé penserait à claquer la porte du PSG à l'été 2023. Conscient de la situation, Nasser Al-Khelaïfi aurait profité de la Coupe du Monde pour renouer les liens avec le clan Mbappé. D'après Le Parisien , le président du PSG aurait passé beaucoup de temps avec la famille Mbappé au Qatar, et ce, pour essayer d'aplanir les différends entre les deux parties.



Le Qatar a tranché pour l'avenir d'Al-Khelaïfi

Selon Le Parisien, il y aurait quelques doutes en interne au PSG quant à l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, certains se demanderaient s'il est toujours l'homme de la situation. Toutefois, les hautes sphères du PSG présentes à Doha - qui auraient le dernier mot sur ce dossier - auraient toujours confiance en Nasser Al-Khelaïfi et n'auraient pas du tout prévu de l'évincer.



Al-Khelaïfi est passé à l'action pour Leo Messi

Alors que Lionel Messi est en fin de contrat le 30 juin, Nasser Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour qu'il prolonge. Selon Le Parisien , le président du PSG a multiplié les échanges avec Jorge Messi, le père et agent du joueur, pour faciliter la prolongation de la Pulga . Un travail qui a payé, puisque Lionel Messi devrait parapher un nouveau bail avec le PSG à son retour de vacances.



Un accord a bien été trouvé entre le PSG et Messi

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi devrait parapher un nouveau bail avec le club parisien. Selon les dernières indiscrétions du Parisien , un accord de principe aurait été trouvé entre la direction du club rouge et bleu et l'entourage du champion du monde argentin, et ce, pour une prolongation d'une saison. Ce vendredi, Mundo Deportivo a confirmé la tendance, précisant que cet accord aurait été trouvé avant la Coupe du Monde.



Une date est fixée pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait migrer vers l'Arabie Saoudite. En effet, CR7 serait parti pour signer à Al Nassr, entrainé par Rudi Garcia. Et d'après les informations de Rudi Galetti, journaliste de Sportitalia , la direction du club saoudien compterait intensifier les négociations avec Cristiano Ronaldo pour annoncer son transfert avant le choc contre Al Hilal, prévu ce lundi.



Laurent Blanc met la pression à l'OL pour le mercato

Tout juste nommé entraineur de l'OL, Laurent Blanc peine à redresser la barre lyonnaise depuis son arrivée. Interrogé sur les difficultés des Gones , le Président a mis la pression à sa direction pour le mercato : « Le doute, on l'a depuis le début de saison. On a fait une mauvaise entame. Le club change d'entraîneur. Est-ce qu'on continue avec la même mentalité ? Ce sont les joueurs qui font le résultat, le jeu, nous on est là pour les guider. Il faut qu'on soit ambitieux, mais mesurer son ambition, avec l'effectif que nous aurons. Je n'exige rien du tout. Je discute avec mes dirigeants pour essayer d'améliorer le groupe. Si on veut changer les choses, il faut changer l'entraîneur et aussi améliorer le groupe, ça c'est important. Et le faire au mois de janvier ».



