Coupe du Monde 2022 : Le Portugal fonce sur Mourinho, une autre pays débarque

Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en poste du côté de l’AS Rome, José Mourinho est annoncé avec insistance dans le viseur de la Fédération portugaise pour venir reprendre le flambeau de Fernando Santos. Mais il semblerait que la sélection du Brésil ait également des vues sur le Special One…

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Roma, José Mourinho est-il déjà prédestiné à reprendre prochainement les rênes d’une sélection nationale pour la première fois de sa carrière ? Depuis la fin de la Coupe du Monde 2022 et le départ de Fernando Santos, le Portugal ne cesse de lui faire les yeux doux et envisage de lui confier le poste. Mais ce n’est pas tout.

Le Brésil courtise également Mourinho

Selon les informations du quotidien italien La Repubblica , la CBF (Fédération brésilienne de football) ferait également les yeux doux à José Mourinho et envisage à son tour de le nommer à la tête de la sélection du Brésil pour remplacer Tite. L’agent de Mourinho, Jorge Mendes, aurait même déjà été contacté à cet effet, alors que la CBF a également été annoncée sur les traces de Pep Guardiola et Carlo Ancelotti ces derniers jours.

