Transferts - OM : Dieng a fait une grosse victime sur le mercato

Arthur Montagne

Longtemps écarté par Igor Tudor, Bamba Dieng a fait un retour en force juste avant la trêve. A tel point que l'OM semble avoir poussé au départ Luis Suarez pour faire de la place à l'attaquant sénégalais qui, après être passé proche d'un transfert, pourrait finalement prolonger son contrat et s'imposer comme le numéro 2 dans la hiérarchie offensive derrière Alexis Sanchez.

L'été dernier, l'OM avait décidé de se séparer de Bamba Dieng. Bien que prometteur, l'attaquant sénégalais n'entrait pas dans les plans d'Igor Tudor, mais surtout, Pablo Longoria espérait profiter de la valeur marchande de son attaquant pour renflouer les caisses du club. C'est ainsi qu'une offre de 12M€ transmise par l'OGC Nice avait été acceptée mais le transfert avait finalement capoté à cause d'un problème lors de la visite médicale. Resté à l'OM, Bamba Dieng avait d'abord été écarté avant de réintégré le groupe de Tudor avant la trêve liée à la Coupe du monde.

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

L'OM sacrifie Suarez pour faire place à Dieng

Et selon les informations de La Provence , l'OM a bien décidé de changer ses plans avec Bamba Dieng. Au point de se séparer de Luis Suarez. Recruté pour 10M€ l'été dernier, l'attaquant colombien a été prêté à Almeria avec une option d'achat estimée à 8M€. Et l'idée du club phocéen est bien de faire de la place à Bamba Dieng qui s'impose désormais comme le numéro 2 dans la hiérarchie des attaquants derrière Alexis Sanchez.

Vers une prolongation pour Dieng ?