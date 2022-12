Mercato - OM : Après Suarez, ça va encore bouger à Marseille

Arthur Montagne

Le mercato d'hiver n'a pas encore ouvert ses portes mais un joueur est déjà parti puisque Luis Suarez a été prêté à Almeria avec une option d'achat fixée à 8M€. Mais ce n'est probablement pas terminé. Bien qu'aucune révolution ne soit attendue dans l'effectif de l'OM en janvier, deux joueurs semblent concernés par un éventuel départ.

Avant même l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM s'est déjà séparé d'un joueur. Il s'agit de Luis Suarez. Recruté pour 10M€, l'attaquant colombien a finalement été un très gros flop et ne s'est jamais imposé sous les ordres d'Igor Tudor. Par conséquent, il quitte déjà le club phocéen et retourne en Espagne puisqu'il est prêté à Almeria avec une option d'achat estimée à 8M€. Dans cette affaire, l'OM ne s'en tire pas trop mal et aurait pu perdre beaucoup plus gros. Néanmoins, côté départs, ce n'est peut-être pas terminé pour cet hiver.

EXCLU @le10sport : Ounahi est trop cher pour l'OM #MercatOMhttps://t.co/Pmq4Xt3GTw➡️Longoria apprécie beaucoup le profil, bien avant le Mondial. Prise de renseignement de l'OM mais le prix est trop élevé et la concurrence trop forte pour que les Marseillais creusent davantage — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 19, 2022

Touré et Konrad sur le départ ?

En effet, bien qu'une revue d'effectif ne soit pas à l'ordre du jour, l'OM pourrait profiter du mercato d'hiver pour réaliser quelques ajustements et notamment prêté Isaak Touré comme l'explique L'EQUIPE . Considéré comme un grand espoir lorsqu'il a débarqué en provenance du Havre l'été dernier pour 7M€, bonus compris, le jeune défenseur central a très peu joué lors de la première partie de saison et pourrait donc aller glaner du temps de jeu dans un autre club de Ligue 1 afin de progresser. Autre joueur sur le départ, Konrad de la Fuente. L'ailier américain n'a pas été conservé par l'Olympiakos, où il était prêté depuis l'été dernier, et pourrait rebondir en Espagne.

Balerdi devrait rester