Mercato - PSG : Pour cet énorme double coup à 0€, c'est terminé

Arthur Montagne

Bien décidé à se renforcer l'été prochain, le PSG ciblait Marcus Rashford et Fred dont les contrats prennent fin en juin prochain à Manchester United. Mais comme attendu, le club mancunien a levé l'option pour une saison supplémentaire de ses deux joueurs qui sont désormais liés aux Red Devils jusqu'en 2024. Erik ten Hag l'a confirmé.

Ces dernières saisons, le PSG a réalisé plusieurs jolis coups avec des joueurs en fin de contrat. Et visiblement, le club de la capitale souhaitait rééditer l'expérience avec deux joueurs de Manchester United, à savoir Marcus Rashford et Fred. Néanmoins, comme très souvent, les Red Devils avaient inclus une option pour une saison supplémentaire. Et ces options ont été levées comme le révèle Erik ten Hag. Marcus Rashford et Fred, mais aussi Diogo Dalot et Luke Shaw, sont donc désormais liés à Manchester United jusqu'en 2024.

Ten Hag confirme pour Rashford et Fred

« Oui, je peux le confirmer. Nous sommes heureux parce que l'équipe va dans la bonne direction et ces joueurs y ont largement contribué. Nous voulons développer, nous voulons soutenir ces joueurs et nous voulons qu'ils restent dans notre processus. C'est pourquoi nous avons pris ces décisions, et je suis sûr que ce sont les bonnes. Nous voulons construire une équipe pour l'avenir, pour de longues années, et ces joueurs doivent en faire partie », assure le manager mancunien sur le site officiel du club.

Al-Khelaïfi voulait Rashford libre