Mercato - PSG : C'est confirmé, Lionel Messi a pris une décision radicale

Arthur Montagne

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi aurait bel et bien un accord de principe pour prolonger à Paris. Il s'agirait d'un bail d'une saison plus une en option avec de salaire supérieur à celui qu'il touche actuellement. A son retour de vacances, tout va s'accélérer et l'accord pourrait annoncé dans les prochains jours.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com il y a plusieurs semaines, le Qatar s'active pour prolonger le contrat de Lionel Messi qui s'achève en juin prochain. Et ces derniers jours, Le Parisien annonçait que ces discussions avaient abouti à un accord de principe. Meilleur joueur de la Coupe du monde 2022, l'ancien joueur du Barça devrait bel et bien poursuivre sa carrière au PSG.

Sobre el futuro de #MessiTras cuatro meses de conversaciones entre Luis Campos y Jorge Messi (y una reunión entre Jorge y el presidente del #PSG Nasser Al Khelaifi) existe un principio de acuerdo para la renovación de Leo. Se queda en París pic.twitter.com/HF0IAhkfUP — Guillem Balague (@GuillemBalague) December 24, 2022

Messi va rester au PSG

En effet, Guillem Balague, biographe officiel de Lionel Messi, confirme que la star argentine et le PSG disposent d'un accord de principe pour une prolongation de contrat. Après quatre mois de discussions entre Jorge Messi, père et agent du champion du monde, et Luis Campos, ainsi qu'une récente réunion avec Nasser Al-Khelaïfi, les deux parties ont donc trouvé un terrain d'entente. Ainsi, Lionel Messi devrait étendre son bail jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire.

Un salaire augmenté pour Messi ?