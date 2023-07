Panique au PSG, le transfert de Mbappé est réclamé

Pierrick Levallet

En annonçant au PSG qu'il ne comptait pas lever son option pour prolonger jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a totalement relancé les rumeurs sur son avenir. Entrant dans la dernière année de son contrat, la star de 24 ans est notamment attendue au Real Madrid. Certains espèrent que le capitaine des Bleus choisira le club espagnol s'il vient à quitter le PSG.

Le PSG n’en a pas terminé avec le feuilleton Mbappé. En prolongeant en mai 2022, la star de 24 ans s’est engagée avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Le capitaine de l’équipe de France dispose également d’une option pour étendre son contrat jusqu’en 2025. Mais il y a plusieurs jours maintenant, Kylian Mbappé a annoncé une terrible nouvelle.

Mercato : Mbappé va rendre un énorme service au PSG https://t.co/UJoob78IKz pic.twitter.com/X4m0WEkCTj — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

Le feuilleton Mbappé est totalement relancé

En effet, le natif de Bondy aurait fait savoir au PSG à travers une lettre qu’il ne comptait pas lever sa clause pour prolonger son bail. Naturellement, les rumeurs sur son avenir sont réapparues, puisque Kylian Mbappé est entré dans la dernière année de son contrat. Certains espèrent le voir signer au Real Madrid, dont Ibai Llanos.

«Il devra quitter le PSG et j'espère que ce sera pour Madrid»