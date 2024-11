OM : Une recrue vit l’enfer, De Zerbi sort du silence

Axel Cornic

Grande révélation de la dernière saison de Ligue 1, avec la belle aventure du Stade Brestois, Lilian Brassier a franchi un palier lors du dernier mercato. A 25 ans, il a rejoint l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, mais pour le moment il n’apporte pas vraiment satisfaction.

Après la défaite face à l’AJ Auxerre (1-3), l’OM est de retour sur la pelouse du stade Vélodrome pour un choc très attendu. Les hommes de Roberto De Zerbi vont en effet affronter l’AS Monaco ce dimanche et en cas de victoire ils pourraient totalement se relancer, avec une 2e place de Ligue 1 derrière le PSG. Mais les cadres devront répondre présent...

« Il y a quelques jours, il n'était pas très bien »

On comptera sans aucun doute sur Lilian Brassier, l’une des recrues phares de l’été qui est loin de satisfaire pour le moment. Surtout que lors du dernier match de l’OM face au RC Lens (1-3), le défenseur central avait été écarté du groupe. « Il y a quelques jours, il n'était pas très bien, je ne l'ai pas vu à 100 %, donc j'ai préféré le laisser s'entraîner plutôt que de le prendre avec moi en match et le laisser sur le banc » a expliqué Roberto De Zerbi ce samedi.

« C'est un des joueurs qui doit s'adapter, s'habituer au Vélodrome, et au plus vite »

« C'est un joueur très fort, même moi j'ai voulu le recruter. Sur les potentialités du joueur dans ce club, je n'ai aucun doute » a poursuivi le coach de l’OM, lançant un message assez clair à Lilian Brassier. « Mais c'est un des joueurs qui doit s'adapter, s'habituer au Vélodrome, et au plus vite, comme tous. Mais on est tous très satisfaits de Lilian ». Quoi de mieux qu’une grosse prestation ce dimanche à domicile contre l’AS Monaco, pour véritablement lancer sa saison ?