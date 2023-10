OM : Un transfert de Longoria fait polémique

Hugo Chirossel

Alors que la Juventus fait l’objet d’une enquête dans le cadre de l’affaire des plus-values gonflées, l’OM pourrait également être impliqué. Une opération entre les deux clubs remontant à 2021 interpelle, celle qui avait vu Marley Aké rejoindre la Vieille Dame et Franco Tongya faire le chemin inverse. Deux transferts estimés à 8M€ et qui se retrouvent dans le viseur de la justice.

En fin de mercato hivernal en janvier 2021, l’OM et la Juventus avaient bouclé deux transferts pour le moins surprenant. Marley Aké avait quitté Marseille pour s’engager avec les Bianconeri , tandis que Franco Tongya avait fait le chemin inverse. Deux opérations distinctes et estimées à 8M€ chacune.

Coup dur à l’OM, le verdict est imminent https://t.co/iI0l0gB6RD pic.twitter.com/KsQOpzc6Wg — le10sport (@le10sport) October 23, 2023

L’OM impliqué dans le scandale des plus-values gonflées ?

Comme indiqué par France Football , cette opération se retrouve désormais visée par une enquête judiciaire, dans le cadre du scandale des plus-values gonflées qui implique la Juventus et donc désormais l’OM. 19 pages de ce dossier sont consacrées au chassé-croisé entre Marley Aké et Franco Tongya.

La relation Longoria-Paratici interroge