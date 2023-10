Catastrophe à l'OL, le boss annonce du lourd pour le mercato

Amadou Diawara

Après sa défaite contre Clermont ce dimanche soir au Groupama Stadium, l'OL est désormais dernier en Ligue 1, et ce, avec seulement trois points. Alors que son équipe est dans une situation critique, John Textor a affirmé qu'il allait se servir du prochain mercato hivernal pour la relancer.

Depuis le début de l'exercice 2023-2024, l'OL vit un véritable cauchemar. En effet, les Gones réalisent une première partie de saison catastrophique. Et malgré le départ de Laurent Blanc, remercié, le club présidé par John Textor n'y arrive toujours pas. Avec Fabio Grosso sur son banc, l'OL a réalisé une terrible opération ce dimanche soir. Opposé à Clermont, qui était dernier du championnat, le club rhodanien s'est incliné à domicile (1-2). Résultat, l'OL a pris la place de son adversaire au classement de Ligue 1, comptabilisant seulement trois points en neuf journées.

«C'est en janvier que ça va se jouer»

Alors que l'OL est en pleine descente aux enfers, John Textor s'est exprimé après la défaite face à Clermont. Au micro de Prime Video , le président des Gones a confié qu'il allait frapper un grand coup lors de la prochaine fenêtre de transferts pour relancer son équipe. « Le mercato hivernal ? Le moment important c'est demain, le premier jour du reste de votre vie. Le mercato, c'est mon travail. L'équipe, c'est le travail du coach. On n'a pas eu les mains libres lors du précédent mercato. C'est en janvier que ça va se jouer » , a déclaré John Textor, avant d'en rajouter une couche.

«Ils vont être impressionnés de la manière dont on travaille»