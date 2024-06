OM : «On est à la limite du danger», il balance sur De Zerbi

Axel Cornic

Porté aux nues en Italie comme en Angleterre, Roberto De Zerbi devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille et va affronter un nouveau défi. Son football léché et porté sur l’offensive n’est en effet pas le plus simple à installer et de plus en plus d’observateurs se demandent si c’est vraiment compatible avec le projet phocéen.

En difficulté sur la piste Sérgio Conceição, l’OM semble avoir trouvé son plan B. Et quel plan B puisque celui qui pourrait débarquer n’est autre que Roberto De Zerbi, l’un des coachs les plus suivis du moment, notamment réputé pour son football spectaculaire salué par des sommités du milieu comme Pep Guardiola et Marcelo Bielsa.





Quel OM pour De Zerbi ?

Mais va-t-il pouvoir appliquer son jeu à Marseille ? Car l’effectif actuel de l’OM n’est pas vraiment réputé pour comporter des grands techniciens et sans les Coupes d’Europe la saison prochaine, il ne sera pas simple de recruter. C’est même l’inverse, puisque dans les couloirs du Vélodrome on a clairement expliqué qu’il faudra drastiquement réduire la masse salariale lors de ce mercato estival.

« C’est risqué, mais lorsque ça tourne bien… c’est un régal à regarder »