L’énorme déclaration de Veretout à son ancien club

Publié le 8 août 2022 à 21h30 par Quentin Guiton

Après avoir perdu Boubacar Kamara parti à Aston Villa cet été, l’OM devait lui trouver un successeur. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de Jordan Veretout en provenance de l’AS Rome pour trois saisons et contre 11M€ + 4,5M€ de bonus. Heureux d’être un nouveau joueur de l’OM, Veretout n’en a pas pour autant oublié son ancien club, à qui il a envoyé un poignant message d’adieu…

L’OM s’est bien renforcé cet été avec pas moins de huit recrues ! Et ça ne semble pas terminé, Alexis Sanchez étant annoncé très proche du club phocéen. Le bon mercato de Pablo Longoria s’est d’ailleurs rapidement reflété sur le terrain lors de l’éclatante victoire de l’OM fac à Reims (4-1) pour le premier match de Ligue 1. Un match durant lequel Jordan Veretout a connu ses premières minutes avec le maillot olympien.

Jordan Veretout le remplaçant tant attendu de Boubacar Kamara

En effet, l’arrivée de Jordan Veretout était essentielle pour l’OM. Après le départ de Boubacar Kamara pour Aston Vila, Pablo Longoria devait absolument lui trouver une succession au milieu de terrain. C’était même l’une des missions prioritaires. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de Veretout en provenance de l’AS Rome pour trois saisons et contre 11M€ + 4,5M€ de bonus.

Pablo Longoria ravi de l’arrivée de Veretout

Le président de l’OM Pablo Longoria était d’ailleurs comblé par l’arrivée de Jordan Veretout à l’OM : « C'est naturel de présenter Jordan Veretout. Tout le monde doit être content de ce qu'on est en train de faire. Veretout est l'un des meilleurs joueurs français, c'est un joueur complet, avec beaucoup de dynamisme » . Le principal intéressé de son côté s’est dit « très heureux » et a ajouté que ce transfert était « merveilleux » pour lui.

« Les années les plus intenses de ma carrière »