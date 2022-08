Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un crack de Longoria bientôt fixé pour son transfert

Publié le 8 août 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet

Arrivé à l’OM lors de l’été 2021, Konrad de la Fuente a connu une première saison compliquée en France. De ce fait, l’international américain pourrait être tenté par une aventure à l’étranger afin de se relancer. D’ailleurs, le joueur de 21 ans devrait être fixé très prochainement quant à son avenir, alors que plusieurs clubs seraient sur le coup.

Recruté par Pablo Longoria lors de l’été 2021, Konrad de la Fuente a vécu une première saison compliquée à l’OM, marquée par une blesse au genou. Alors que les places sont chères dans le club phocéen, le joueur de 21 ans pourrait se relancer à l’étranger avant de retrouver l’OM. D’ailleurs, il disposerait de quelques prétendants pour son avenir. Ces derniers jours, on parlait du Bayern Munich. Mais finalement, la piste a été démentie. Mais Konrad de la Fuente attiserait tout de même quelques convoitises sur le marché.

Transferts - OM : On s’arrache ce crack de Longoria sur le mercato https://t.co/1sZ73CdxDx pic.twitter.com/Z7M7yIKl03 — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Plusieurs clubs sont sur le coup pour Konrad de la Fuente

À en croire RMC Sport , Besiktas et l’Olympiacos seraient sur le coup pour Konrad de la Fuente. D’ailleurs, on parlerait d’un prêt d’un an pour l’ailier américain de l’OM. Pour le moment, tout est encore possible pour l’avenir du joueur de 21 ans. Et un nouveau club serait entré dans la danse.

La décision va tomber prochainement