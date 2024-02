OM : L’enfant du pays déballe tout sur son transfert

Hugo Chirossel

Alors qu’il est l’un des rares joueurs formés à l’OM à avoir réussit à s’y faire une place, Maxime Lopez a fini par quitter le club en 2020, pour prendre la direction de Sassuolo. Le milieu de terrain âgé de 26 ans est revenu sur son départ. Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat, il a prolongé afin de permettre à Marseille de toucher une indemnité de transfert.

Depuis plusieurs années, l’OM peine à faire éclore des joueurs issus de son centre de formation. Très peu de joueurs formés à Marseille ont réussi à s’y imposer. On peut penser à Samir Nasri, André Ayew, Boubacar Kamara, ou bien Maxime Lopez. Ce dernier a quitté le club en 2020, pour prendre la direction de Sassuolo, en Serie A. Dans un entretien accordé au média Carré , il est revenu sur les raisons de son départ de l’OM.

Villas-Boas a provoqué le départ de Lopez

Un départ notamment provoqué par André Villas-Boas, alors entraîneur de l’OM. « Il était honnête, il me disait : “À l’entraînement il n’y a rien à dire, tu fais partie des meilleurs, mais j’ai mon milieu, j’ai mon équipe et ça ne bougera pas.” Et en fait il fallait partir », a confié Maxime Lopez. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat, le milieu de 26 ans a préféré prolonger afin de permettre à l’OM de toucher une indemnité de transfert.

« J’ai prolongé d’un an de plus pour que l’OM touche une indemnité »