OM : Le nouvel entraineur balance tout sur son arrivée

Hugo Chirossel

Après plusieurs semaines de recherche, l’OM tient enfin son nouvel entraîneur. En effet, le club marseillais a officialisé ce vendredi l’arrivée de Marcelino en remplacement d’Igor Tudor. Le technicien espagnol arrive libre de tout contrat, après avoir quitté l’Athletic Bilbao en fin de saison dernière. Il a livré ses premiers mots dans un communiqué publié par les Olympiens.

« L’Olympique de Marseille annonce la signature de Marcelino au poste d’entraîneur. Passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino García Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanés au cours de sa carrière . » Comme attendu ces derniers jours, l’OM a annoncé ce vendredi la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur. L’ancien technicien du FC Séville, Villarreal, Valence, et plus récemment de l'Athletic Bilbao, arrive libre et prend donc la succession d’Igor Tudor, parti après seulement une saison sur le banc marseillais.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️👉 https://t.co/84XCrAiLic pic.twitter.com/2IFuvaZWSB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 23, 2023

« Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau »

« L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière », a déclaré Javier Ribalta, directeur du football, dans un communiqué publié par l’OM pour annoncer la nomination de Marcelino. L'entraîneur espagnol âgé de 57 ans a également pris la parole.

« Notre engagement sera total »