PSG : Mbappé a choisi son prochain club, son plan est révélé

Axel Cornic

Il semblait pouvoir être l’avenir du Paris Saint-Germain, mais Kylian Mbappé a annoncé vouloir tourner la page en juin 2024. Pas question pour lui d’activer l’année supplémentaire en option présente dans son contrat, ce qui a fait l’effet d’un véritable tremblement de terre au Qatar, où l’on avait tout planifié pour la star française.

On pensait le feuilleton Mbappé réglé en mai 2022, avec une prolongation et un contrat historique, mais voilà que son avenir est une nouvelle fois au centre des débats. Kylian Mbappé a en effet publié un communiqué via l’ AFP pour annoncer sa volonté de ne pas aller au-delà de la fin de son contrat en 2024 et désormais, le PSG doit trouver une solution.

Rien ne va plus à Doha

Les options sont au nombre de deux. La première mène évidemment vers un Mbappé qui resterait au PSG la saison prochaine, ce qui est d’ailleurs sa volonté. Dans ce cas-là, les Parisiens prendraient toutefois le risque de le perdre libre dans un an, ce qui serait une véritable catastrophe, tant au niveau marketing que de l’image de tout le projet QSI.

Mbappé veut toucher 140M€ au PSG...

L’autre option concerne un transfert dès ce mercato estival, mais si cela semble titiller le PSG elle ne plairait pas vraiment au clan Mbappé. MARCA assure que la star française souhaiterait rester pour pouvoir toucher la saison prochaine un pactole d’au moins 140M€, entre salaire et différentes primes. D’ailleurs, on voit mal quel club pourrait passer à l’action dès ce mercato estival, sachant que sa valeur sur le marché tourne autour des 180M€ selon le site spécialisé Transfermarkt .

Et attend le 1er janvier 2024