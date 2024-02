OM : Il commet un grosse erreur et se fait virer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur de l'OM en septembre dernier pour remplacer Marcelino qui venait de démissionner, Gennaro Gattuso n'aura finalement tenu que cinq mois sur le banc marseillais. Après la défaite à Brest (0-1), l'Italien a été démis de ses fonctions, remplacé par Jean-Louis Gasset. Et Daniel Riolo révèle la grande erreur de Gattuso.

«Gattuso s'est trompé»

« Gattuso s'est trompé en annonçant fièrement que ce n'était pas le football qu'il voulait. Ce qui en soit est déjà une erreur, voire une bêtise, parce que je ne vois pas en quoi c'est un football plus offensif en 4-3-3 ou en 3-5-2 alors que la plupart des techniciens expliquent que ce qui compte ce sont les intentions et les joueurs que t'alignes qui vont donner le visage de ton équipe. Il s'est entêté en fonçant tête baissée dans le mur et il a complétement craqué et explosé. Gasset va finir la saison en faisant du très simple. Il ne va pas se prendre la tête et parfois c'est ce qu'il faut faire », explique-t-il au micro de l' After Foot . Néanmoins, les joueurs de l'OM n'ont pas oublié Gennaro Gattuso à l'image de l'hommage que lui avait rendu Amine Harit jeudi soir.

Harit rend hommage à Gattuso