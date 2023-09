OM : Gattuso est-il l’entraîneur idéal ?

La rédaction

Empêtré dans une violente crise, l’OM a notamment vu Marcelino claquer la porte. Jacques Abardonado a alors assuré l’intérim face à l’Ajax Amsterdam et le PSG, mais contre Monaco ce week-end, c’est un nouveau technicien qui sera sur le banc olympien : Gennaro Gattuso. Ce mercredi soir, l’OM a officialisé l’arrivée de l’Italien. Est-ce pour autant le bon choix ?

Il y a une semaine, Marcelino faisait le choix de quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OM. Toujours président olympien, Pablo Longoria s’est alors mis en quête d’un nouveau technicien. On a beaucoup parlé de Christophe Galtier, mais aussi d’autres profils, mais finalement, quelque peu à la surprise générale, c’est Gennaro Gattuso qui a été choisi par l’OM.

Une forte personnalité

L’OM a donc décidé de faire confiance à Gennaro Gattuso. Et sur la Canebière, on estimerait donc que l’entraîneur de 45 ans est le plus à même de répondre au défi qui se dresse devant lui. En effet, dans le climat explosif qu’on connait à Marseille, il fallait un entraîneur avec une forte personnalité. C’est exactement ce qui décrit Gattuso, lui qui a pu le montrer durant sa carrière de joueur, mais également depuis qu’il s’est reconverti comme entraîneur. L’Italien va désormais tenter d’inculquer toute sa hargne à ses nouveaux joueurs pour relancer le projet à l’OM.

Quel projet sportif pour Gattuso ?