OM : Tudor a appelé Longoria, la discussion est dévoilée

Avec Gennaro Gattuso, l’OM tient son nouvel entraîneur. La succession de Marcelino est donc réglée alors que différents noms ont circulé sur la Canebière. Il a même été question d’un potentiel incroyable retour d’Igor Tudor. Quelques mois seulement après avoir claqué la porte, le Croate était de nouveau annoncé à l’OM. Et voilà qu’il aurait même appelé Pablo Longoria…

Il y a une semaine maintenant, Marcelino faisait le choix de claquer la porte de l’OM. L’Espagnol ne sera donc resté que quelques semaines en fonction en tant qu’entraîneur du club phocéen. Pour Pablo Longoria, il a alors fallu se mettre en quête d’un nouveau technicien pour l’OM. Et dernièrement, c’est parti dans tous les sens avec de nombreuses pistes.

Dans l’entourage de #Gattuso, on parle d’un technicien “très motivé” et “affamé” après cette pause de plusieurs mois. Il a été très proche de l’OL, le voilà prêt à relever le challenge #OM : “Il se sent prêt à relever, le contexte actuel ne lui fait pas peur” @Eurosport_FR