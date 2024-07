OM : De Zerbi va relancer cet énorme flop ?

Jean de Teyssière

Roberto De Zerbi est devenu l’entraîneur de l’OM et beaucoup de choses pourraient changer dans les prochaines semaines. Le tacticien italien a déjà une idée du groupe qu’il aimerait emmener avec lui cette saison. Compte-t-il Pol Lirola ? Sous ses ordres lorsqu’ils étaient tous les deux à Sassuolo, le latéral droit espagnol avait joué son meilleur football. De quoi relancer son avenir marseillais ?

L’OM a débuté sa préparation sous les ordres de Roberto De Zerbi. Azzedine Ounahi, Amine Harit ou encore Pierre-Emerick Aubameyang commencent à intégrer les consignes de leur nouveau coach. Pour l’un des joueurs de l’OM, c’est plus facile, Pol Lirola ayant déjà été entraîné par Roberto De Zerbi, lorsqu’ils étaient tous les deux à Sassuolo.

L’OM prêt à vendre Lirola

Si pour le moment, selon La Provence, l’OM n’a reçu aucune offre pour Pol Lirola, les dirigeants phocéens sont prêts à se séparer de leur latéral droit espagnol. Lirola sort de deux prêts successifs, un pas du tout concluant à Elche et un autre beaucoup plus réussi, la saison dernière, à Frosinone.

De Zerbi peut tout changer ?

Les plus connaisseurs se souviennent bien évidemment du Sassuolo de Roberto De Zerbi. Sur le côté droit de la défense, Pol Lirola attirait les regards et jouait son meilleur football. Recruté 12M€ par l’OM en 2021, l’Espagnol n’aura jamais réussi à retrouver son niveau de jeu. Mais l’arrivée de Roberto De Zerbi pourrait tout changer pour Lirola. A lui de tirer son épingle du jeu durant la préparation.