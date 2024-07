Mercato : L’OM dégaine une offre de 8M€, un transfert prend forme ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Pau Lopez est annoncé proche de s’engager avec Côme, l’OM veut d’abord trouver son remplaçant avant de le laisser s’en aller. Les noms d’Ilan Meslier, Filip Jorgensen et Brice Samba ont été évoqués, mais c’est finalement Alvaro Velles qui pourrait lui succéder. Dans cette optique, Marseille a fait une offre de 8M€ à Las Palmas.

Une page va se tourner à l’OM. Trois ans après son arrivée en provenance de l’AS Rome, Pau Lopez, à qui il reste deux ans de contrat, va retourner en Serie A et évoluera désormais sous les couleurs de Côme. Mais avant de laisser l’Espagnol s’en aller, le club veut d’abord trouver son nouveau gardien titulaire. En ce sens, quatre noms semblent ressortir, ceux de Brice Samba, Ilan Meslier, Filip Jorgensen et Alvaro Velles.

Les pistes Samba, Meslier et Jorgensen s'éloignent

Comme indiqué par L'Équipe, le contact a été établi avec l’entourage de l’international français (3 sélections), qui aurait le bon profil pour succéder à Pau Lopez. Mais le prix demandé par le RC Lens, où Brice Samba (30 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2028, est trop élevé pour l’OM. En ce qui concerne Ilan Meslier (24 ans), ses hésitations en raison du contexte marseillais, ajouté à son énorme salaire, sont un frein à un potentiel transfert à Marseille, même si son expérience de deux ans et demi sous les ordres de Marcelo Bielsa à Leeds était un avantage.

L’OM est passé à l’action pour Velles

L’OM apprécie énormément le profil de Filip Jorgensen (22 ans), mais ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Villarreal, est coté à 20M€, ce qui serait trop cher. Selon L’Équipe, c’est la piste menant à Alvaro Velles qui est la plus chaude à l’heure actuelle. Le gardien âgé de 26 ans a l’avantage de n’avoir plus qu’une année de contrat avec Las Palmas, qui s’est en plus attaché les services de Jasper Cillessen. L’OM a formulé une première offre estimée à 8M€ afin de recruter l’Espagnol. Il reste cependant plusieurs étapes à passer et Marseille doit composer avec la concurrence du Betis Séville, club formateur d’Alvaro Velles. Mais c’est bien lui qui semble être la priorité des dirigeants marseillais, qui espèrent une issue positive dans les prochains jours.